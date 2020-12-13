В США одобрили применение вакцины Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech/Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщается на странице СDC в Twitter.

«CDC одобрили рекомендацию комитета по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше. Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми», — уточняется в сообщении регулятора.

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Теперь в США официально можно использовать вакцину. Первые партии по различным городам и штатам (в 636 точек) будут доставлены в ближайшее время.

В пятницу, 11 декабря, FDA порекомендовал руководству управления одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech. Эксперты FDA призвали одобрить регистрацию вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.