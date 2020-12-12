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Глава BioNTech спрогнозировал срок взятия коронавируса под контроль

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Фото: Rebecca Blackwell / AP

Угур Шахин, глава компании BioNTech, которая разрабатывает вакцину против коронавируса совместно с Pfizer, спрогнозировал срок взятия пандемии инфекции под контроль. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox.

По словам Шахина, взять пандемию под контроль удастся к концу лета 2021 года. Решающее значение в этом процессе будет иметь широкое распространение вакцины от коронавируса. Специалист выразил мнение, что вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию уже в апреле следующего года. «Надеюсь, мы сможем очень быстро внедрить вакцину. Это значительно сократит количество госпитализаций», — добавил он.

Однако для того, чтобы увидеть результаты, потребуется вакцинировать минимум 30 процентов американцев, подчеркнул Шахин. Pfizer и BioNTech уверены, что смогут обеспечить 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, отметил специалист. При этом оценивается возможность доставить еще большее количество препарата за следующий год.

Ранее Угур Шахин заявил, что пандемия утихнет к началу следующей зимы. Победа над распространением SARS-CoV-2 станет возможной благодаря повсеместному применению вакцины, которая вдвое сократит число случаев передачи патогена.

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