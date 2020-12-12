Американским летчикам разрешили прививаться от коронавируса с одним условием. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Согласно заявлению агентства, пилоты и авиадиспетчеры, которые получили медицинское разрешение от FAA, могут ввести себе вакцину компаний Pfizer и Moderna. При этом в течение 48 часов после вакцинации им запрещается выполнять свои рабочие обязанности, связанные с такими вопросами безопасности, как полеты или контроль воздушного движения.

Ранее газета The New York Times сообщила, что профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдал вакцине от COVID-19 Pfizer лицензию на использование в экстренных случаях. Отмечается, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.