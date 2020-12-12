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В США одобрили применение вакцины Pfizer

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Фото: Rebecca Cook / Reuters

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдал вакцине от коронавируса Pfizer лицензию на использование в экстренных случаях. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней», — пишет газета. Данные о получении лицензии предоставлены тремя анонимными источниками.

Также сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

В пятницу, 11 декабря, FDA порекомендовал руководству управления одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech. Эксперты FDA призвали одобрить регистрацию вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В ходе финального голосования сотрудники комитета утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины сопутствующие риски. Руководство управления рассмотрит рекомендации комитета и примет решение по заявке «настолько быстро, насколько это возможно».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

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