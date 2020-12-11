Зафиксированы случаи паралича после американской вакцины от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило, что у четверых добровольцев, получивших американскую вакцину против коронавируса Pfizer, развился паралич Белла. При этом расстройстве наблюдается временная неработоспособность лицевого нерва. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты отмечают, что неясно, каким образом вакцина могла вызвать дисфункцию нерва. Паралич возникает, когда нерв, контролирующий мышцы лица, воспаляется, опухает или сдавливается. Побочное действие не является серьезным и через некоторое время проходит. Также не существует доказательств, что паралич вызвала именно вакцина. Хотя в группе получивших вакцину паралич Белла наблюдался у четырех человек, разница с контрольной группой не является существенной.

Тестирование проводилось на 38 тысячах добровольцев. Среди других побочных явлений ученые зафиксировали лихорадку, утомляемость, головную боль и мышечную боль. Сильные нежелательные реакции наблюдались у 0,0-4,6 процента участников чаще всего после второй дозы вакцины и более часто среди молодых людей.