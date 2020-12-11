Британскую вакцину против коронавируса объединят с российским «Спутник V»

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222 и российского препарата «Спутник V». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вакцина AZD1222 была разработана исследователями AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета на основе аденовирусного вектора — генетически модифицированного аденовируса. Аденовирусные векторы со встроенным коронавирусным S-белком также лежат в основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Аденовирусы вызывают обычную простуду, а S-белок является специфическим компонентом для SARS-CoV-2 и позволяет коронавирусу проникать внутрь клеток. Вакцина «тренирует» иммунную систему человека распознавать коронавирус по S-белку на его поверхности и не допускать развития COVID-19.

После клинических испытаний «Спутника V», которые продемонстрировали более чем 90-процентную эффективность препарата, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи предложили AstraZeneca использовать один из компонентов своей вакцины для повышения эффективности AZD1222 за счет комбинированного подхода российских ученых. Сообщается, что испытания начнутся до конца 2020 года.