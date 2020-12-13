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США подготовились к началу вакцинации населения от коронавируса

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Фото: MIKE BLAKE / Reuters

Власти США подготовились к началу вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на руководителя программы вакцинации Белого дома Гаса Перну.

По его словам, власти начнут реализовывать план по дистрибуции препарата от компаний Pfizer и BioNTech уже в понедельник, когда он поступит в 145 центров по вакцинации. Еще 425 медицинских учреждений получат препарат во вторник, 66 — в среду. На данный момент только в этих учреждениях есть оборудование для хранения вакцины при низкой температуре. Всего планируется распределить по штатам 2,9 миллиона доз препарата.

Ранее газета The New York Times сообщила, что профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдал вакцине от COVID-19 Pfizer лицензию на использование в экстренных случаях. Отмечается, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

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