Разработчик британской вакцины оценила комбинацию со «Спутником V»

Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила разработкой вакцины от коронавируса AZD1222, оценила комбинацию британского препарата со «Спутником V». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Би-би-си».

По ее словам, AZD1222 может быть более эффективна в комбинации с другими препаратами, в том числе с российской вакциной. Она добавила, что это будет изучено в ходе сравнительно «небольшого исследования».

Ранее британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222 и российского препарата «Спутник V». Вакцина AZD1222 была разработана на основе аденовирусного вектора — генетически модифицированного аденовируса. Аденовирусные векторы со встроенным коронавирусным S-белком также лежат в основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V».