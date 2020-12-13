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Разработчик британской вакцины оценила комбинацию со «Спутником V»

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Фото: Owen Humphreys / Reuters

Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила разработкой вакцины от коронавируса AZD1222, оценила комбинацию британского препарата со «Спутником V». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Би-би-си».

По ее словам, AZD1222 может быть более эффективна в комбинации с другими препаратами, в том числе с российской вакциной. Она добавила, что это будет изучено в ходе сравнительно «небольшого исследования».

Ранее британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222 и российского препарата «Спутник V». Вакцина AZD1222 была разработана на основе аденовирусного вектора — генетически модифицированного аденовируса. Аденовирусные векторы со встроенным коронавирусным S-белком также лежат в основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

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