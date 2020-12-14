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В США решили первыми привить от COVID-19 высокопоставленных чиновников

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Фото: Cheriss May / Reuters

В США решили первыми привить от COVID-19 высокопоставленных чиновников: они вошли в группу тех, кто должен первоочередно получить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота.

В том числе в приоритетную группу попадут некоторые представители Белого дома.

«Должностные лица высокого ранга всех трех ветвей власти пройдут вакцинацию в соответствии с протоколами, установленными исполнительной властью», — отметил Эллиот. Однако он не уточнил, сделают ли прививку президенту США Дональду Трампу, который переболел COVID-19 в октябре.

Источник Reuters подтвердил информацию. Издание отмечает, что возможность получить вакцину будет у некоторых высокопоставленных американских официальных лиц уже в понедельник, 14 декабря. В том числе прививку может сделать вице-президент Майк Пенс. О том, получит ли вакцину одним из первых демократ Джо Байден и члены его команды, не сообщается.

Вакцинация американского руководства будет проходить в течение десяти дней, чтобы чиновники не испытывали возможные побочные эффекты «одновременно».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам в ближайшее время предложат привиться от коронавируса. По информации издания, вакцину предложат должностным лицам, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти.

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