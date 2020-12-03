Байден решил перевернуть американскую экономику

Избранный президент США Джо Байден собирается перевернуть американскую экономику и сделать ее более «зеленой», устроив бум на рынке электромобилей. Об этом пишет Bloomberg.

К 2030 году он планирует в пять раз расширить инфраструктуру для электромобилей и открыть полмиллиона новых зарядных станций. Реализация плана может обойтись Вашингтону в 5 миллиардов долларов и простимулировать продажу около 25 миллионов электрокаров и электрогрузовиков.

Материалы по теме Зеленый шанс Коронавирус меняет мировую экономику. Как Россия может выиграть от этого? Климатическое оружие Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время недостаток зарядных станций является одной из главных причин, почему автовладельцы все еще предпочитают электрическому транспорту автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако реализация плана Байдена позволит покрыть более 50 процентов потребностей в зарядных станциях в США через 10 лет.

По данным Минэнерго США, в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 28 тысяч зарядных станций, на которых расположены около 90 тысяч пунктов зарядки. Пятая часть из них предназначены только для Tesla и только десятая часть из оставшихся могут зарядить электрокар достаточно быстро, чтобы на таком автомобиле было удобно передвигаться в поездках. Большинство предназначены для медленной зарядки автомобилей, пока их владелец, например, сидит на работе.

В ходе предвыборной гонки Джо Байден обещал американцам взять курс на все более активное использование в США чистых источников энергии и сократить количество выбросов в атмосферу. В частности, он обещал ввести в стране льготы для замены автомобилей с бензиновыми двигателями на электрокары и пересадить на «зеленый» транспорт федеральных чиновников.