В США приняли законопроект против акций китайских компаний

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает агентство Reuters.
В документе отмечается, что проект должен решить многолетнюю проблему, обострившуюся на фоне торговых споров между США и КНР. Китай, по словам авторов законопроекта, отказывается предоставить американским регуляторам доступ к аудиторской отчетности. Новый закон обяжет работающие на территории Соединенных Штатов китайские компании проходить те же аудиторские проверки, что и американские.
Также от зарубежных компаний, котирующихся на биржах США, потребуют предоставлять подтверждение того, что они не принадлежат иностранному правительству и не находятся под контролем властей.
Ранее вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден заявил, что не намерен сразу же завершать торговую войну с Китаем и отменять введенные действующим главой государства Дональдом Трампом торговые пошлины.
В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Белый дом сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Также в силе остались 7,5-процентные пошлины на товары стоимостью 120 миллиардов долларов. Переговоры о второй части сделки на фоне пандемии коронавируса не привели к конкретному результату.
Основными поводами для начала торговой войны в конце 2017 года стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая (которым был недоволен президент США Дональд Трамп), а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность.