США и Китаю дали шанс на примирение в торговой войне

Опрошенные CNBC аналитики дали США и Китаю шанс на примирение в торговой войне, идущей с 2017 года по инициативе нынешнего американского президента Дональда Трампа.
Экономисты связывают надежды с новым возможным министром финансов Джанет Йеллен, которую Джо Байден номинирует на этот пост в случае победы на президентских выборах. Для утверждения в должности за кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) должен проголосовать Конгресс.
Бывший ведущий посредник Белого дома по вопросам торговли Клет Виллемс считает Йеллен гораздо более умеренной в вопросах отношения с Китаем по сравнению с большинством членов нынешней администрации Трампа. В пользу предположения о том, что она будет стараться выстраивать диалог с Пекином, говорит и то обстоятельство, что экс-глава ФРС всегда выступала за открытую торговлю и считалась противницей искусственных барьеров и пошлин.
Сама Йеллен неоднократно высказывала озабоченность тем, что США при Трампе проводят политику, направленную на изоляцию, в том числе экономическую, и нарушают основанную ими же систему международных финансовых и торговых отношений.
При этом Йеллен признавала, что у США есть «вопросы к Китаю и, возможно, к Европе», однако решать их нужно в рамках устоявшихся правил с задействованием международных институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО).
Основными поводами для начала торговой войны в конце 2017 года стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая (которым был недоволен Трамп), а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность.