Избранный президент США Джо Байден предложил выплатить американцам по 1,4 тысячи долларов в рамках плана по стимулированию экономики страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эта сумма будет дополнением к 600 долларам, выплата которых уже была одобрена конгрессменами. Таким образом, прямые выплаты налогоплательщикам достигнут двух тысяч долларов на человека в декабре-январе и 3,2 тысячи долларов с начала пандемии, отмечает РИА Новости.

Общая стоимость плана по стимулированию экономики страны может превысить 1,9 триллиона долларов. Пакет мер включает в себя 415 миллиардов долларов на поддержку борьбы с коронавирусом, около одного триллиона долларов для прямых выплат домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов для выплат малым предприятиям и сообществам, особенно тем, кто пострадал от пандемии.

В декабре прошлого года Джо Байден представил план по борьбе с коронавирусом на встрече с губернаторами. В частности, он рассказал о целях на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для граждан США. Байден также выразил надежду, что спустя 100 дней в стране откроются школы.