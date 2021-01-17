В США увидели плохой знак для России в решении Байдена

Решение избранного президента США Джо Байдена назначить на пост замгоссекретаря Викторию Нуланд — это плохой знак для России. Об этом рассказало The National Interest.

Журналисты издания увидели в этом выбор курса на ухудшение отношений с Кремлем. «Сообщения о грядущем назначении Виктории Нуланд наверняка вызовут восторг в Киеве. Точно так же они посылают Москве, пожалуй, максимально четкий сигнал, что перспективы значительного российско-американского сближения при администрации Байдена кажутся чрезвычайно слабыми», — отметили авторы публикации.

Ранее Нуланд работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Она принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года Нуланд раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье, однако сама американка утверждала, что давала голодным людям бутерброды, причем не только протестующим, но и бойцам спецподразделения «Беркут». Она оставила свой пост в 2017 году.

В статье для журнала Foreign Affairs летом 2020 года Нуланд предложила ряд политических рекомендаций следующему президенту о том, как развивать отношения с Россией. Она посоветовала разработать более надежный инструментарий для борьбы с геополитическим противником и его военной агрессией, продолжать вводить санкции, вбрасывать дезинформацию и использовать так называемую мягкую силу, направленную непосредственно на российский народ.

Виктории Нуланд запрещен въезд в Россию, она находится в черном списке МИД, который был создан в ответ на американские санкционные списки.

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