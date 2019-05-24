МИД объяснил запрет Виктории Нуланд на въезд в Россию

Министерство иностранных дел России объяснило, почему бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд запретили въезд в страну. Об это сообщает ТАСС.

По данным ведомства, Нуланд находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.

Ранее 23 мая стало известно, что Нуланд отказали в российской визе. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами которой выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье, однако сама Нуланд утверждала, что давала голодным людям бутерброды, причем не только протестующим, но и бойцам спецподразделения «Беркут». Она оставила свой пост в 2017 году.

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