Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела после несанкционированных акций в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, передает РИА Новости.

В частности, дела заведены по статьям за применение насилия в отношении представителя власти, умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство. На данный момент следствие продолжает изучать материалы с зафиксированными противоправными действиями. Причастных к ним граждан намерены задержать.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».