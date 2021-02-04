Россия приготовилась к «серьезному разговору» с США

Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она порекомендовала США «заняться собственными делами». «Даже та риторика, которую вы позволяете себе в отношении нашей страны, не сможет вам помочь увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем. Их придется решать (...). Требуя соблюдения элементарных прав человека, о которых американские власти постоянно и весьма лицемерно заботятся в отношении других стран, но не стесняются игнорировать у себя дома», — добавила дипломат.

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

24 января Госдепартамент США осудил применение силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении граждан и журналистов в ходе прошедших в России несанкционированных акций. До этого, перед началом несанкционированных акций, посольство США в России опубликовало список городов, время начала митингов и примерный маршрут их участников. В МИД России предупредили, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.