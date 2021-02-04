В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление опубликовано на сайте республиканца Марка Рубио.

Документ «О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность» сенаторы предложили на рассмотрение повторно. Законопроект предусматривает введение целевых санкций «против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права». Речь идет о ряде последних событий, таких как тюремное заключение оппозиционера и его отравление, приписываемое России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Таким образом, оппозиционер приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На заседании по делу Навального присутствовали порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, появление иностранных дипломатов в суде является политической акцией.

Оппозиционер был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, иностранные специалисты заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.