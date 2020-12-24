В США обосновали отсутствие антироссийских санкций из-за Навального

США пока не ввели антироссийские санкции после инцидента с Алексеем Навальным, так как для этого нужно получить одобрение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — а он не обвинял Москву напрямую. Таким образом отсутствие ограничительных мер обосновали источники CNN.

Собеседники телеканала отметили, что возможные санкции уже подготовлены, однако официальное введение этих мер требует одобрения правительства и американского лидера. Они указали, что президент США не обвинял Москву ни в «отравлении» оппозиционера, ни в совершении приписываемых России массовых кибератак на американские правительственные ведомства.

По данным Associated Press, после кибератак в Белом доме планировали выпустить официальное заявление с обвинением в адрес России, однако в последний момент сотрудники получили указание не делать этого. Тогда же на фоне инцидента Трамп в своем Twitter назвал сообщения об атаке раздутыми и подчеркнул, что за произошедшим может стоять Китай.

Ранее в Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Навального. «Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок" (...). Здесь нет другого правдоподобного объяснения», — заявил в беседе с CNN официальный представитель ведомства.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.