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В Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Навального

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Фото: @navalny

В Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Алексея Навального. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.

«Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок" (...). Здесь нет другого правдоподобного объяснения», — считает источник телеканала. Представитель Госдепа также обвинил Москву в «выдвижении противоречивых теорий заговора».

CNN пишет, что источник ведомства дал комментарий после многочисленных просьб журналистов. На телеканале возмутились тем, что в Госдепе «до сих пор не приняли никаких мер против России».

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

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