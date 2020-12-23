Власти ФРГ сочли расследования СМИ по Навальному подтверждением своей версии

Власти ФРГ сочли расследования СМИ об инциденте с Алексеем Навальным подтверждением своей версии событий. Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, его слова приводит агентство DPA.

Министр подчеркнул, что результаты журналистских расследований не стали неожиданностью для федерального правительства. «Тот факт, что это было еще раз изучено и подтверждено журналистами, мы считаем подтверждением [версии правительства], — заявил Маас. — Однако на этом основании не будет никаких новых последствий».

Дипломат подчеркнул, что правительство Германии по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве с Россией. «В наших интересах продолжать конструктивный диалог с Россией, особенно по таким вопросам, как конфликт на востоке Украины и ядерная сделка с Ираном. Я предполагаю, что Россия тоже заинтересована в этом», — пояснил он.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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