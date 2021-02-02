В МИД назвали политической акцией появление иностранных дипломатов в Мосгорсуде

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала политической акцией появление иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом она написала в своем Facebook.

По словам дипломата, нормой является присутствие сотрудников дипмиссий на судах по делам граждан из их стран. «Норма эта хоть и существует, только многими западными же странами не реализуется», — добавила она. Захарова пояснила, что часто американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам россиян.

«Когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идет о политической акции», — заключила она.

Ранее в посольстве Великобритании и Латвии объяснили приезд дипломатов на суд тем, что это «обычная практика». Туда также пришли представители посольств США, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Польши и Норвегии. Польское и швейцарское посольства отправили по два человека в Мосгорсуд.

2 февраля там проходит слушание об отмене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы на реальное — в колонии. Навального обвинили в совершении 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.