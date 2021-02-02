Лавров заподозрил инсценировку в ситуации с Навальным

Москва имеет основания думать, что ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) — инсценировка, устроенная Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров. О том, что российская сторона заподозрила в этом деле постановку, он заявил на переговорах с министром иностранных дел Швеции и председателем ОБСЕ Анн Линде, передает РИА Новости.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров.

2 февраля в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы на реальное — в колонии. Навального обвинили в совершении 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств разных стран, в том числе таких стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Российские власти назвали это признаком иностранного вмешательства.

Навального задержали 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики в ходе обследования пациента следов ядов не обнаружили.