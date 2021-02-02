Около 20 сотрудников посольств прибыли на суд по делу Навального

Порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании решается вопрос о замене Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.

В частности, на судебное заседание прибыли представители посольств таких стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

Также в суде собрались десятки журналистов, которых в зал пока не пускают. Самого Навального ранее доставили в зал суда, там же находится его супруга Юлия Навальная.

В 2014 году Навальный был приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он, по его словам, лечился после отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня лечения в омской больнице его перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина.