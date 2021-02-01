Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретарь Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Кира Ярмыш отправлена под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ярмыш, подозреваемой по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“), в виде домашнего ареста на срок до 23 марта», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что на 20 тысяч рублей оштрафована супруга Алексея Навального Юлия за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта.

31 января в России во второй раз прошли акции в поддержку Алексея Навального. Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Как сообщили в правоохранительных органах, на улицы Москвы вышли около двух тысяч человек.