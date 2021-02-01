Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей

Щербинский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей супругу Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлию за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову.

Защита Навальной считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его в Мосгорсуде.

Супругу оппозиционера задержали ранее 31 января в момент, когда она шла к СИЗО «Матросская Тишина» в колонне протестующих. Позднее Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке.

Несогласованные акции протеста прошли в воскресенье в нескольких городах России.