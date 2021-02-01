Франция назвала санкции против России недостаточными

Франция считает санкции, введенные Евросоюзом против России, недостаточными. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, его слова приводит ТАСС.

«Санкции [против РФ] уже были введены, но ясно, что их недостаточно», — заявил Бон в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о санкциях против России в связи с делом Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Французский политик назвал приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве одного из вариантов ограничений против России, но подчеркнул, что решение по проекту должна принимать Германия.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой призвали немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Навального. При этом в Германии отказались увязывать проект с делом Алексея Навального. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель считает проект газопровода сугубо экономическим, и ее позиция по этому вопросу осталась неизменной.

В середине января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о Навальном идут «как под копирку». По его словам, их основная цель — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям западных стран относительно задержания и ареста Навального.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток. До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, и самолет экстренно посадили в Омске.