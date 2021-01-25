В Германии отказались увязывать «Северный поток-2» с делом Навального

В Германии отказываются увязывать строительство газопровода «Северный поток-2» с делом Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, его слова приводит ТАСС.

Зайберт подчеркнул, что прямой связи между газопроводом и делом Навального нет. По его словам, Германия приняла к сведению призыв Европейского парламента прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель считает проект газопровода сугубо экономическим, и ее позиция по этому вопросу осталась неизменной.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой призвали немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Навального. Кроме того, парламентарии потребовали от Совета Европы занять более жесткую позицию по этому вопросу и ввести новые санкции в отношении России.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.