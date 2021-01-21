Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Германию

Способный достроить газопровод «Северный поток-2» трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Калининграда и взял курс на немецкий порт Висмар. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию морского трафика Myshiptracking.

Ранее в этом порту на якорной стоянке находилась баржа «Фортуна». Она, согласно утверждению датских властей, должна заниматься укладкой труб в водах королевства.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Баржа уже достроила 2,6 километра трассы на мелководье у берегов Германии. На данный момент это единственный участок, который удалось завершить после угрозы санкций США в декабре 2019 года.

Во вторник, 19 января, Вашингтон впервые перешел от угроз к введению ограничительных мер. Под них попали «Фортуна» и ее владелец, российское микропредприятие ООО «КВТ-Рус».

«Академик Черский» вышел из порта Находки 11,5 месяца назад. В Калининград он пришел 3 мая, с того момента судно регулярно перемещается между Германией и Россией, но не принимало участия в строительстве.

В настоящее время о возможности отказа от реализации проекта говорят как в «Газпроме», так и в Германии. Помимо санкционного давления со стороны США, ему мешает позиция Европарламента, который хочет потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода.