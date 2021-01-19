Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возвращением Алексея Навального в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря об аресте оппозиционера, представитель Кремля подчеркнул, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Кроме того, Песков призвал не ассоциировать Путина с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН, а также назвал абсолютной ерундой утверждения о том, что кто-то кого-то боится. «Это, конечно же, полная ерунда», — сказал он, отметив, что ситуация вокруг блогера не требует особого внимания президента.

Дмитрий Песков также отреагировал на заявления западных стран относительно задержания и ареста блогера. Он заявил, что в Кремле не намерены к ним прислушиваться.

О задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента, впавшего в кому, отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также проводили исследования, заявили, что не обнаружили ядов.