В ЕС заявили о сложных отношениях с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. Его заявления приводятся на сайте Европейской службы внешних связей.

Боррель отметил, что последние события двусторонней повестки лишь подтверждают необходимость его визита в Россию, запланированного на 4 февраля. «Но помимо спорных вопросов есть также области, в которых ЕС и Россия действительно сотрудничают и в которых они должны сотрудничать еще больше. Они требуют нашего неотложного внимания», — заявил дипломат.

Ранее в российском МИД констатировали, что в 2020 году наблюдался серьезный спад в отношениях между Москвой и Брюсселем. В ведомстве усомнились в возможности дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом из-за действий, предпринятых объединением в связи с делом Алексея Навального.

Перед этим депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой призвали немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Навального. Однако в ходе заседания Совета глав МИД ЕС на минувшей неделе страны не стали предлагать конкретных вариантов новых антироссийских санкций.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток. До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, и самолет экстренно посадили в Омске.