МИД усомнился в дальнейшем сотрудничестве с ЕС из-за действий по Навальному

В российском МИД сомневаются в возможности дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом из-за действий, предпринятых объединением в связи с делом Алексея Навального. Об этом говорится в ответах ведомства на вопросы, направленные СМИ перед ежегодной пресс-конференцией главы МИД Сергея Лаврова.

В МИД констатировали, что в 2020 году наблюдался серьезный спад в отношениях между Москвой и Брюсселем. В частности, ведомство обвинило отдельные страны-члены ЕС в попытках не допустить использования и производства российских вакцин против коронавируса на территории Евросоюза. По словам министерства, вместо переосмысления подхода к России страны ЕС продолжили санкционную политику и вмешивались в дела соседней Белоруссии.

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — заявило ведомство. Тем не менее в министерстве заверили, что Москва не будет «вставать в позу обиженных» и настроена на выстраивание взаимоуважительного диалога, когда в Брюсселе к этому будут готовы.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой призвали немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Навального. Кроме того, парламентарии потребовали от Совета Европы занять более жесткую позицию по этому вопросу и ввести новые санкции в отношении России.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.