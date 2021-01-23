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В Венгрии заявили о лицемерии ЕС из-за призывов к санкциям против России

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Фото: Пресс-служба МИД РФ

Призывы некоторых европейских политиков об отказе участвовать в совместных проектах с Россией и введении новых антироссийских санкций можно считать лицемерием. Об этом заявил в интервью РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — пояснил Сийярто.

По его словам, крайне маловероятно, что западные страны, несмотря на громкие заявления своих политиков, действительно начнут отказываться от выгодных им контрактов с Россией.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза 25 января обсудят возможность введения новых санкций против России. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что решение о введении санкций всегда принимается только в случае единогласной поддержки всеми странами-участницами объединения.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Депутаты потребовали его освобождения, а также ужесточения антироссийских санкций.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

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