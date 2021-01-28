В Великобритании призвали ввести санкции против Абрамовича и Усманова

Депутаты палаты общин Великобритании призвали правительство страны ввести санкции против двух российских миллиардеров — Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, подобные меры британские парламентарии предложили принять из-за ситуации с Алексеем Навальным, который был арестован 18 января в Москве. Так, депутат от Лейбористской партии Маргарет Ходж призвала власти страны поддержать российского оппозиционера «не словами, а делами», напомнив, что ранее он сам предлагал западным странам ввести ограничения в отношении ряда российских олигархов, которые в том числе владеют активами в Великобритании.

«Он назвал Абрамовича и Усманова. У обоих есть значительные состояния, собственность и связи с английскими футбольными клубами», — заявила Ходж.

Представительница либерал-демократов Лейла Моран в свою очередь потребовала от британского правительства гарантий того, что оно рассмотрит возможность введения санкций против любого человека, вне зависимости от его статуса и материального состояния. При этом она подчеркнула, что в парламенте в настоящее время рассматривают «все возможные варианты дальнейших действий».

15 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. Лондон пообещал заморозить активы и запретить въезд лицам, якобы ответственным за произошедшее с россиянином.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.