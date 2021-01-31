В Москве задержали Юлию Навальную

Полицейские задержали в Москве жену Алексея Навального (является учредителем некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) Юлию. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Telegram-канал «Подъем» в свою очередь уточняет, что Навальную задержали во время несогласованной акции. Колонна, в которой она шла, движется в сторону СИЗО «Матросская тишина».

Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона. Его доставили в одно из местных отделений полиции.

31 января в разных городах России проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».