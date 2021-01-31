Рэпера Оксимирона задержали на несогласованной акции в Санкт-Петербурге

Полиция задержала рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров) на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам менеджера артиста, сейчас исполнителя везут в одно из отделений полиции. Где именно произошло задержание, не известно.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованной акцией. На Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков. Движение по прилегающим к нему улицам ограничено. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены.