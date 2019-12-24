Противником Оксимирона в первом за два года баттле стал малоизвестный писатель

oxxxymironofficial / YouTube

Рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), выпустил дисс на малоизвестного писателя Олега Бондарева в рамках онлайн-баттла портала hip-hop.ru. Трек опубликован на YouTube-канале исполнителя.

В композиции рэпер высмеял книги своего противника, предложил ему «сдать макулатуру и устроиться ночным грузчиком», указал на лишний вес писателя и заявил, что был любовником его бывшей жены. Это первый за два года баттл Оксимирона.

Материалы по теме «Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп» Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle

Оксимирон и Бондарев (выступает под псевдонимом Муравьед Иннокентий) приняли участие в онлайн-баттле, стартовавшем в августе. Они прошли два отборочных тура, после которых попали в пару.

В онлайн-баттле также принимают участие Noize MC (Иван Алексеев, участвует под псевдонимом Damilola Karpow), ST (Александр Степанов), Егор Крид, ST1M, блогеры Эльдар Джарахов, Юрий Хованский и Satyr.

Предыдущий баттл Оксимирона состоялся два года назад, в октябре 2017 года. Тогда его противником выступил американец Башир Ягами, известный как Dizaster. Поединок проходил на площадке King of the Dot.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!