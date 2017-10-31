Дизастер рассказал о двух тысячах долларов «чаевых» для Оксимирона

Американский рэпер Дизастер (настоящее имя Башир Ягами) подтвердил «Ленте.ру», что организаторы баттла King Of The Dot дали россиянину Оксимирону (Мирон Федоров) две тысячи долларов. Он подчеркнул, что это не было платой за выступление.

«То, о чем я говорил — не плата, он участвовал в баттле бесплатно. Они дали ему деньги позже, типа "вот тебе две тысячи", чтобы не чувствовать себя плохо оттого, что ничего ему не заплатили», — объяснил американец. Он назвал деньги чаевыми артиста.

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Дизастер отметил, что сам Оксимирон денег не просил, а просто желал выступить. «Он хотел получить компенсацию в том случае, если у них "были деньги". Но они сказали, что денег нет, и он согласился участвовать бесплатно», — добавил рэпер.

Хип-хоп-исполнитель также попросил не публиковать аудиозапись его речи, которая имеется в распоряжении редакции.

Накануне «Лента.ру» опубликовала интервью с Дизастером, в ходе которого рэпер обнаружил, что организаторы его поединка с Оксимироном предположительно обманули его. «Они дали Оксимирону две тысячи долларов, и если ты действительно хочешь чертовой правды, то причина, по которой Окси не заплатили, — это потому, что ему с самого начала сказали, что никаких денег нет вообще», — возмутился американец.

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Оксимирон заявил в Twitter, что «не стал бы баттлить за 2 тысячи баксов», и подчеркнул, что ему вернули деньги только за билеты и жилье в США, где проходило соревнование. Он вступил в словесную перепалку с «Лентой.ру», пожелавшей узнать реальные доходы исполнителя, и объявил, что не пустит журналистов издания на его презентацию.

Редакция «Ленты.ру» подчеркивает, что на презентацию Оксимирона не аккредитовывалась.