Dizaster рассорился с рэп-лигой KODT после интервью «Ленте.ру»

Американский рэпер Dizaster (настоящее имя Башир Ягами) поссорился с лигой баттл-рэпа King Of The Dot (KOTD) после беседы с корреспондентом «Ленты.ру». Во время интервью, которое было опубликовано в понедельник, 30 октября, хип-хоп-исполнитель обнаружил, что организаторы его поединка с россиянином Оксимироном (Мирон Федоров) предположительно обманули его.

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Dizaster возмутился, узнав, что KOTD получила за баттл около 400 тысяч долларов. В частности, за футболку с рекламой, которую рэпер надел во время словесной дуэли, лиге заплатили около 30 тысяч долларов. Исполнитель заявил, что организаторы «скрыли это от всех и ничего не заплатили» участникам поединка.

«Знаешь что. Напиши всю правду. Знаешь почему? Они дали Оксимирону две тысячи долларов, и если ты действительно хочешь чертовой правды, то причина, по которой Окси не заплатили, — это потому, что ему с самого начала сказали, что никаких денег нет вообще», — заявил рэпер корреспонденту «Ленты.ру».

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«Если они действительно заработали сотни тысяч долларов, заплатив мне при этом столько, сколько заплатили… Вот что я скажу тебе: здесь будет чертова война», — добавил Dizaster.

После беседы рэпер опубликовал несколько постов в Twitter, в которых раскритиковал KODT. Он заявил, что баттл с Оксимироном был полностью его идеей, обвинил лигу в жадности и намекнул на завершение сотрудничества.

Dizaster — обладатель чемпионского титула американской лиги баттл-рэпа King Of The Dot. 16 октября он принял участие в поединке с Оксимироном.