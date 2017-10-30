«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»

В октябре в Лос-Анджелесе прошел рэп-баттл Башира Ягами, он же Дизастер, и Мирона Федорова, более известного как Оксимирон. Американский араб Дизастер, который состязался с рэперами из Швеции, Германии, Филиппин и Новой Зеландии, на этот раз вывел на международную арену российский баттл-рэп, после чего решил посвятить «Ленту.ру» в тонкости индустрии. Но в какой-то момент беседа вышла из-под контроля, начали всплывать реальные цифры гонораров, и вскрылся возможный обман организаторов баттла. «Лента.ру» публикует текст интервью, после которого Дизастер разорвал отношения с лигой King of the Dot.

«Я не помогал Окси»

«Лента.ру»: Когда было принято решение насчет твоего баттла с Оксимироном?

Дизастер: Я помогу вам понять пару вещей касательно того, как работает баттл-рэп, я знаю, что это, типа, новое для вас явление. Насчет баттла с Оксимироном — это была наша с ним коллаборация, мы вдвоем обо всем договорились и организовали.

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Не хочу сбивать людей с толку и подчеркну, что мы не договаривались насчет контента. Понимаешь? Мы не писали текст вместе. Это было соревнование на все 100 процентов. Я не помогал Окси, он сделал все сам; мне он тоже не помогал с русскими словами, я написал все сам.

Но во всем, что касается бизнеса, мы с ним общались на протяжении шести месяцев без перерыва. С января мы обсуждали, как мы все сделаем, — изначально мы планировали устроить баттл сами, без участия лиг. Мы договорились с лигой KOTD (канадская площадка King of the Dot — прим. «Ленты.ру») в последний момент, потому что у них шел турнир World Domination, и им понравилась идея о противостоянии России и Америки.

Где-то за месяц до баттла мы решили связаться с KOTD, я был посредником: KOTD общались со мной, после чего я общался с Окси, и в конце концов мы все организовали.

«Баттл-рэп — это не уличные разборки, а бизнес»

У тебя же вроде не лучшие отношения с KOTD?

Дело не в отношениях. Просто так получилось. Это изначально была моя идея и идея Окси, никто без нас бы этого не сделал. Мы все собирались сделать сами, так что это никак не связано с плохими или хорошими отношениями между мной и KOTD. Просто мы в результате решили выбрать их площадку, это был лучший вариант: у меня сейчас очень много дел, и я просто не смог бы все организовать так, как мне хотелось бы.

Да, но я говорю о том, что тебя ведь выгнали из лиги.

Оу! Да-да-да, ха-ха. Понял! Ну, я бы не сказал, что это какой-то конфликт, понимаешь, просто все считают это конфликтом. Они забанили меня, потому что я повел себя очевидно жестоко и агрессивно. Я ударил человека на их площадке. А баттл-рэп — это уже не уличные разборки, как раньше, теперь это бизнес. Так что я поставил их в уязвимое положение, и они забанили меня. Они не обязаны были этого делать, я знаю, что вы, русские, — такие же как мы, так что вы понимаете… То, что сделали KOTD было очень (по-русски) «голубой». (смеется) Они поступили глупо, но, видимо, им показалось, что это профессионально. Но, знаешь, у них не очень хорошо шли дела без меня. Пока я не вернулся.

Ага. Но ты говоришь, что это все была твоя идея и идея Оксимирона…

Да, когда я вызвал Оксимирона и мы решили сделать баттл, вообще-то я собирался приехать в Россию. Так что моя изначальная идея заключалась в том, что я еду в Россию, потому что я хочу увидеть русских, подружиться с ними и стать частью культуры.

Когда мы начали это обсуждать с Окси, нам сразу пришло в голову сделать два баттла — один в России, другой в Америке. Надо было решить, какой будет первым, и я настаивал, что я хочу приехать в Россию первым, а Окси — что он хочет сначала приехать в Америку. В конце концов я согласился уступить ему.

Так что сам баттл был моей идеей, а то, что он пройдет в Лос-Анджелесе, — идеей Окси. Короче, это наша общая идея.

«Окси чувствовал себя задетым»

Но все считают, что история этого баттла началась с твита Ресторатора двухлетней давности, когда он написал, что ролик с участием Окси на его площадке Versus набрал миллион просмотров в первые сутки.

А, да-да, все правильно.

Разве не это подтолкнуло тебя к мысли устроить баттл? Ты был одним из первых, кто ответил на твит. Как и Органик (организатор площадки KOTD — прим. «Ленты.ру»).

Да, окей. Конечно, все сразу набросились на этот твит. Но суть в том, что еще до этого я решил путешествовать и стать частью баттл-культуры по всему миру, в том числе в России. Независимо от того, кто первый прокомментировал твит, все сделали именно мы вдвоем с Окси.

До того как мы решили сделать все самостоятельно, мы были согласны провести баттл на KOTD, но KOTD игнорировал Окси, они не отвечали на его сообщения, так что он чувствовал себя задетым. Так что я сказал ему: «Не волнуйся, мы обо всем позаботимся». И я обо всем позаботился, но потом в последний момент мы все же отдали баттл KOTD, потому что… Понимаешь, у нас все выглядело не очень. (Смеется.)

А до этого твита ты вообще слышал про Окси?

Нет, не слышал. Нет, правда. То есть видел ли я до этого его баттлы? Скорее всего, до твита я мог видеть один из его баттлов, потому что все время ищу такое в сети: я смотрю испанские баттлы, французские. Так что я мог видеть один из баттлов Окси, но я не знал, кто он. До того как я увидел твит, я не знал к кому обратиться, с кем связаться по поводу баттлов в России. И когда я его увидел — сразу бросился на него.

«Бесит, когда забывают об уважении и благодарности»

Тебя впечатлило, что у Окси так много просмотров?

Нет-нет, в этом все и дело. Наверное, большие компании именно таким образом размышляют, но для меня просто важна сама возможность погрузиться в другую культуру. На моем счету рекордное количество баттлов в других странах — никто не баттлил за границей больше меня. Я помогал прославиться рэперам из Германии, Голландии, я ездил в Новую Зеландию, Филиппины, Ливан. На моем счету больше стран, чем у кого бы то ни было, — даже Швеция и много что еще.

Так что для меня это серьезно, очень важно расширять границы и находить рэперов из других культур. И Окси это знает. Так что я — единственный, с кем мог побаттлить Оксимирон, никто другой бы никогда не смог привезти Окси на такой баттл без меня. И я хочу, чтобы ВСЕ это знали. Потому что, знаешь, они не отдают мне должное. KOTD не станет рассказывать, что все было только благодаря мне. А я хочу, чтобы все узнали, потому что основа хип-хопа — проявление уважения и благодарности, но люди иногда забывают об этом, и приходится, черт возьми, напоминать. И это, конечно, бесит.

Хорошо, понятно, что ты сыграл во всем этом большую роль, и Окси тебе многим в этом смысле обязан. Но для тебя ведь это тоже был не рядовой баттл, а что-то особенное?

Что ты имеешь в виду под особенным?

Ну то есть ты перечисляешь огромное количество баттлов в Новой Зеландии, Швеции и так далее…

А, конечно, то, что у нас было с Оксимироном, — самый выдающийся баттл из всех, разумеется. По многим причинам, не только из-за просмотров, а в плане того, насколько это было круто и что это значило. Да, баттл с Оксимироном лидирует. На втором месте будут Филиппины, мой баттл с Loonie, ну и так далее. Оксимирон сейчас для меня номер один.

«Настоящее определение хип-хопа — зарабатывать деньги на этом дерьме»

Это еще и твой лучший баттл по просмотрам. Ты уже сказал, что это не главное, но все же, это было приятным бонусом?

Конечно. Потому что это — показатель роста. За годы просмотры моих баттлов растут и растут, без остановки. Я не думаю, что этот баттл на долгое время останется самым просматриваемым из всех моих баттлов, но как минимум ближайший год так и будет. Может даже два года. Но потом я планирую преодолеть эту отметку. У меня будет 20, 30, 40 миллионов просмотров. Моя цель — достичь 100 миллионов просмотров, я хочу стать первым, кому это удастся. И я этого добьюсь.

Дизастер и Оксимирон Кадр: King Of The Dot Entertainment / YouTube

Тебе не кажется, что постоянный рост просмотров делает баттл-рэп более коммерческим явлением?

Да. Но пока у руля такие люди, как я, все будет окей. Пока все не возьмут под контроль другие.

Думаешь, качество контента не будет ухудшаться с ростом аудитории?

Хм. Это может произойти, зависит от того, что выберет для себя баттл-рэпер. Но если рэпер решит скатиться в коммерцию — это уже его проблема. У него ведь всегда есть выбор.

Но суть в том, что это не та коммерция, о которой ты говоришь. Потому что наша коммерция возникает из андерграунда, андерграундных текстов. Публика хочет безумного дерьма. И нам не нужно менять наши тексты и продаваться, мы продаемся и так! Мы можем оставаться собой и зарабатывать на этом деньги и платить по счетам.

Знаешь, все эти «андерграундный хип-хоп не продается» — дерьмовые отговорки! Я говорю тебе как американец, который всю свою жизнь делает хип-хоп: настоящее определение хип-хопа — зарабатывать деньги на этом дерьме. Те, кто ноют, что не могут заработать на андерграунде, — они просто лузеры с тупыми отговорками. Я не говорю, что надо продаваться, но всегда есть возможность делать что-то большое и оставаться собой. Я думаю, Оксимирон как раз один из таких — он доказательство того, что можно быть великим и не быть при этом продажным.

«Ты либо босс, либо прислужник, и мы с Окси — боссы»

Но ты слышал его ранние тексты? Он противопоставлял андерграунд и большой заработок.

Конечно, все правильно. Но знаешь почему? Факт в том — и большинство людей не понимает этого, — что ВСЕ, до того как прославиться, говорят: «Оу, я не хочу всего этого, мне это не нужно». Но это и есть рост! Никто не хочет признавать перемен, но Окси меняется. Естественно, он раньше говорил такие вещи, но вы должны понять, что в этом нет ничего плохого! Это нормально! Ты либо остаешься неизвестным лузером до конца своей жизни, либо ты начинаешь расширяться и помогать людям своей силой. Ты либо становишься могущественным и успешным, либо остаешься маленьким человеком.

Есть два вида людей: босс и прислужник. И Окси мыслит так же, как я. Мы боссы! И мы идем и показываем всему миру, из чего мы сделаны.

Кто из вас успешнее?

Окси, конечно. На 100 процентов. Пойми, это очень хитрая штука. Я начал делать свое дело задолго до Окси. Я прославился гораздо раньше, чем Окси. Молва, количество людей, которые узнали мое имя за последние 15-16 лет, — очень высоки.

Но в последние три-четыре года Окси удалось добиться такого же уровня. У него куча фанатов в разных местах. Сложно сказать, кто из нас популярнее, но Окси — более успешная машина, я не могу этого объяснить. У меня до сих пор нет структуры, и то, что он делает, — это мой следующий шаг. Поэтому я абсолютно точно ставлю его выше себя, на 100 процентов. Для меня не проблема признать это. У большинства людей большое эго, но надо отдавать дань уважения где следует. И я уважаю Окси. Он точно заслуживает всего, что у него есть.

Дизастер и Оксимирон Кадр: King Of The Dot Entertainment / YouTube

«Я заработал больше»

Ты конечно не скажешь, сколько вы заработали на баттле, но кто из вас заработал больше?

Я. Это очевидно. Я заработал больше.

Почему очевидно?

Ну, понимаешь… Я не могу объяснить этого. Честно говоря, меня как человека это не устраивает. Я бы хотел, чтобы Окси заплатили столько же, сколько мне. Но…для Окси, видимо, это было неважно. Он просто хотел всех развлечь.

Ну и потом, он как бы выиграл многое помимо денег — его узнали и полюбили в Америке.

Конечно. Конечно. И тем более, он выбрал для баттла правильного человека. Если бы он баттлил с кем-то другим, все было бы иначе.

Почему на вашем баттле не было судей?

О, это еще одна вещь, которую я хотел объяснить. Баттлы здесь не судятся, это прекратилось пять-шесть лет назад.

Но ведь на турнире World Domination выбирают чемпиона?

Да, но там только один баттл, который судят, — баттл за чемпионский титул, но Окси не мог бороться за титул. Потому что для этого нужно иметь за спиной четыре-пять баттлов в лиге.

Жаль, мы надеялись, что Окси станет чемпионом канадской лиги.

Но он и есть, он и есть чемпион! (Смеется.)

Сколько людей купили платную трансляцию?

KOTD никому не раскрывают эти цифры.

«Ох»

И не говорят, сколько заработали на баттле?

Нет, нет. Но мы знаем, что это астрономические цифры.

Вроде бы около 400 тысяч долларов.

…Откуда ты знаешь?

Просто видела видео в интернете, где это подсчитывали. Типа количество и цена проданных билетов, спонсоры, реклама, трансляции. Футболка, в которой ты был.

Да, футболка. И сколько они дали за футболку?

Сколько конкретно за футболку не знаю, эта компания же еще рекламу в трансляцию вставила. Вроде в целом они заплатили где-то два миллиона рублей. Не знаю, сколько это в долларах.

(Молчание.)

Ладно, проехали. Не знаешь, количество человек, которые посмотрели эту трансляцию, было больше, чем обычно? В смысле, чем у других баттлов KOTD? Не на YouTube, а именно платная трансляция.

Ох. Аудитория была не больше, чем обычно, но билеты были гораздо дороже. То есть компания, которая дала мне футболку, заплатила два миллиона рублей?

Точно не знаю, но в интернете такая информация.

Сколько это в долларах? Давай я прямо сейчас посмотрю.

Я сейчас сама посмотрю. Это 30 тысяч долларов.

Сколько?

30 тысяч долларов.

30 тысяч? Ты уверена, что они реально заплатили именно столько?

🐅 A post shared by DIZASTER B😵DIED MOVIE (@mrdizaster) on Aug 30, 2017 at 10:27pm PDT

«Они скрыли все это от всех, и ничего нам не заплатили»

Нет, конечно, я не уверена. Это какое-то видео в интернете.

Ох, черт возьми. О, боже. Я не понимаю, что сейчас происходит с этим интервью, я не знаю, что сказать.

Почему? Что случилось?

Я не знаю. Ты ведь не смеешься надо мной? Ты же не шутишь? Ты уверена в этих вещах?

Нет, конечно, не уверена! И потом, это оборот, а не чистая прибыль. У них же были издержки, на аренду помещения, допустим. Почему ты так удивился? Мне кажется, это вполне стандартные цифры, ну и это все есть в интернете, я думала, ты видел.

Потому что они скрыли все это от всех, и ничего нам не заплатили.

Серьезно?

Да.

Блин, прости. Но ты же понимаешь, что это все неточные цифры, нет никаких доказательств и все такое.

Да, но если честно, я на 100 процентов уверен, что это все правда. Потому что я точно знаю, что такие компании предлагают 30 тысяч долларов.

Ладно, давай я тебе потом отправлю ссылку, и ты сам посмотришь.

Что ты имеешь в виду? Какую ссылку?

Ссылку на видео, о котором я говорю. Где подсчитывают прибыль. Оно идет три минуты.

О, да, пожалуйста, пришли его мне прямо сейчас.

«У меня в планах несколько совместных работ с Окси»

Можно чуть позже? Мне надо его найти. Ладно, давай дальше. Как ты думаешь, тебе удалось завоевать российскую аудиторию после этого баттла?

Да, на 100 процентов. Я думаю, это из-за того, как я вел себя. Как я отнесся к баттлу.

Ты собираешься сохранить эту аудиторию?

Конечно.

Каким образом?

Ну, у меня много планов, будут еще несколько совместных работ с Окси, и вообще я собираюсь много чего сделать с русскими ребятами, с площадкой Versus и так далее.

Ты запишешь трек с Оксимироном?

Да. Подожди секунду. (Долгое молчание.)

Ладно, слушай. Я хочу посмотреть это видео. Можешь прислать мне ссылку?

Хм, да.

Что ты спрашивала?

Я спрашивала про совместный трек с Оксимироном.

Да, мы запишем пару треков.

Хорошо. А еще ты снялся в клипе «Клинского».

Да, это крутая компания, мне очень понравился их подход, то, как они ведут бизнес.

В этом клипе ты читаешь рэп, трек называется «Антихейт». Кто написал текст?

Я написал. Конечно, я.

То есть ты в курсе, что такое «Антихайп»?

«Антихайп»? Это так называется?

Ну да, это же игра слов, нет? У Оксимирона недавно был баттл с парнем, которого зовут Гнойный, и «Антихайп» это типа фишка Гнойного.

(Молчание.)

«Ты можешь меня связать с этими людьми?»

Слушай, мне кажется, ты очень расстроен сейчас. Это из-за того, что я тебе сказала про деньги?

Ну… Просто сейчас много чего происходит. Это не твоя вина.

Я тебе отправила ссылку на видео, кстати. Еще раз повторю: нет никаких доказательств, что они заработали именно столько. Не разочаровывайся так сразу в людях.

(Молчание.)

Слушай, один вопрос: это видео, которое я смотрю, там нет английских субтитров? Оно полностью на русском?

Думаю да.

А как я пойму, что они говорят?

Ну они будут на весь экран крупным шрифтом выводить цифры.

Еще один вопрос: компании сами обычно публикуют, сколько тратят на рекламу?

Точно не знаю.

Ты можешь меня связать с этими людьми? Тут говорят, что за рекламу на баттле заплатили 45 тысяч долларов.

Suck my dick A post shared by DIZASTER B😵DIED MOVIE (@mrdizaster) on Oct 25, 2017 at 1:27pm PDT

Ну это же просто какой-то YouTube-канал, я их не знаю.

Нет-нет, ты можешь меня связать с компаниями-спонсорами?

Э-э-э. Подожди секунду. Знаешь, мне кажется, самый простой способ — это если ты позвонишь Ресторатору, он наверняка тебе точнее скажет, у него же все время эти же ребята покупают рекламу, так что он знает. Тем более он не связан с твоим баттлом с Оксимироном, поэтому ему нечего от тебя скрывать.

Хорошо, подожди секунду. (Молчание.)

«Они дали Оксимирону две тысячи долларов и сказали, что ничего не заработали»

То есть ты был в рекламной футболке, но не получил за это денег?

Нет, они получили их и буквально ***** [блин]... Ты это все опубликуешь, это интервью? Все, что сейчас происходит?

Не знаю, я скорее всего упомяну, что ты очень удивился и расстроился.

Ладно, черт с ним. Это наверняка вызовет кучу проблем, но это правда. Так что я не разозлюсь. Но проблем будет... уоу.

Почему? Если я напишу, что ты удивился?

А, это ладно. (Смеется.) О, тогда хорошо. Я не люблю скрывать правду. А, ты пишешь? То есть это не аудиозапись? Теперь я понял. Просто я думал, это аудиотрансляция.

Нет, не волнуйся.

Знаешь что. Напиши всю правду. Знаешь почему? Они дали Оксимирону две тысячи долларов, и если ты действительно хочешь чертовой правды, то причина, по которой Окси не заплатили, — это потому, что ему с самого начала сказали, что никаких денег нет вообще.

Сначала он хотел, чтобы ему заплатили, но ему сказали, что бюджета нет вообще. Но после того как они заработали на всем этом, они дали ему две тысячи и сказали, что ничего не заработали.

Что, блин?

Окси — такой хороший парень, он просто был счастлив стать частью всего этого. Черт. Я сказал ему, что он никогда не должен участвовать в баттлах бесплатно. К черту это дерьмо.

«Вот что я скажу тебе: здесь будет чертова война»

Ну то есть нормально участвовать в баттле бесплатно, если на этом никто не заработал…

Нет, это не нормально! Послушай меня. Я участвовал в тысячах баттлов бесплатно, и я из первых рук говорю тебе, что это не нормально! Ни капли. Мы заслуживаем уважения, особенно Окси. Он заслуживает больше денег, чем я.

Нет, я имею в виду, если бы никто другой не заработал. Но ведь они заработали, значит, должны были заплатить.

Но у нас нет никаких доказательств, они могут просто сказать, что это вранье.

Черт, у тебя есть менеджер или агент?

Да, но какое это имеет значение? Что они сделают? Нам же не покажут цифры.

В конце концов, я и не буду в этом всем разбираться. Я просто хочу читать рэп и получать по заслугам. Я не стану судиться с этими людьми. Я умею разделять бизнес и дружбу, и в жизни они, вообще-то, мои друзья. Но я просто чувствую, что все это неправильно, их бизнес. Я почему-то все время должен быть счастливым и молчать, но знаешь…

Может, мы и не правы и они не заработали столько денег. Но если они действительно заработали сотни тысяч долларов, заплатив мне при этом столько, сколько заплатили… Вот что я скажу тебе: здесь будет чертова война. (Смеется.)

Дизастер и Оксимирон Кадр: King Of The Dot Entertainment / YouTube

«Типа, вот, радуйся. Вот тебе одна тысяча»

Но ты ведь знал, сколько стоят билеты.

Сколько? Я не знаю.

Где-то 50 долларов, кажется. И 30 долларов за прямую трансляцию.

Да, но все равно. Если сложить только цены билетов, получится где-то 40 тысяч долларов. Этого недостаточно, чтобы я возмущался. Но если цифры такие высокие, как мы думаем, если речь о сотнях тысяч — то это уже другое дело.

Я просто продолжу рассказывать тебе. И так, King of the Dot дали мне шесть тысяч долларов за баттл. Изначально я называл цену в 10 тысяч — меньше я не беру, потому что я заслуживаю 10 тысяч. Гарантированно. Но они снизили цену до шести и сказали, что больше у них нет. И я согласился на шесть. Со временем они накинули мне еще три тысячи — за футболку. Они сказали, что у этой компании было только три тысячи.

Получается девять тысяч. И потом они дали мне еще одну тысячу. Они сказали: «Держи, это тебе за хорошую работу». Типа, вот, радуйся. Вот тебе одна тысяча. В любом случае, в сумме это 10 тысяч. Я получил 10 тысяч.

А теперь если подумать: я организовал все это, а они заработали 400 тысяч долларов — даже если вдвое меньше, даже если это 200 тысяч. И если я получаю 10 из 200 — то я в прямом смысле получаю пять процентов. Пять процентов от того, что я сам создал. И если я им скажу, что мне нужно больше, то они скажут, типа, оу, ты такой жадный, тебе хочется больше… Но в действительности — да, черт возьми, я хочу больше!

Работа должна оплачиваться.

Да! И теперь у них тысячи и тысячи подписчиков, а я мог просто оставить этот баттл себе и заработать все сам!

«Это интервью превратилось во что-то безумное»

Да, но знаешь, есть же карма.

Я с тобой согласен. Знаешь что? Каждый, кто пытается меня обмануть, проваливается к чертям. Это самый известный факт обо мне. Каждый, кто шел против меня, терпел страшную неудачу. Единственный способ выжить со мной — быть моим другом. Точка.

Это интервью превратилось во что-то безумное.

Прости, мне правда очень жаль. Я нисколько не ожидала, что ты так расстроишься.

Ладно. Давай представим, что все это преувеличение и они не заработали столько денег. Сколько, по-твоему, они на самом деле заработали? Ты ведь понимаешь, что это шестизначное число.

Э-э-э, да. Наверное.

Это как минимум 150 тысяч.

Ну и им нужно платить аренду…

Э-э-э нет, это гроши! Это место, где был баттл, это просто дыра. Это чертова ферма. Не было там никаких издержек за аренду.

Но они ведь еще должны были заплатить другим рэпером? В тот день было семь баттлов.

Да у них весь бюджет был 20 тысяч долларов! (Кашляет.)

Ты в порядке?

Нет.

Черт. Прости, пожалуйста, мне правда очень жаль. Не надо было этого говорить.

Блин, просто это реально ужасно, потому что к этому примешано еще так много всего, и я вообще не знаю, что мне теперь делать. Не знаю. Я не знаю, что сказать. Я не хочу втягивать в это Окси, потому что он хороший парень и рад быть частью всего этого. И я не хочу, чтобы к нему прилепился какой-то негатив.

«Очень дерьмовое чувство — теперь я не могу наслаждаться победой»

Я правда не знала, что тебя все это так удивит. Прости еще раз. Хочу тебе напомнить, что у тебя в жизни сейчас много хорошего происходит. Этот баттл был крутым, и ты, мне кажется, получил что-то гораздо большее, чем деньги.

Я не знаю, что делать. Это очень сложно, понимаешь, мы с ними друзья.

Фото: @mrdizaster

Думаю, тебе надо все проверить, чтобы точно знать. Позвони Ресторатору. Не хочу, чтобы ты поссорился с друзьями из-за того, что я тебе сказала.

Ну послушай, будем честны, ты правда думаешь что за рекламу заплатили всего три тысячи? Да нет конечно. Российская компания такого масштаба — и всего три тысячи долларов? Да хрен там.

Мы оба знаем это. Ребята из видео думают, что это 45 тысяч, ты думаешь, что 30 тысяч. В любом случае это точно не три тысячи! Предположим, это 20 тысяч. Но они сказали мне, что три! Да этого достаточно для драки! Я с ними разберусь.

Да, допустим, они что-то от тебя скрыли, но не нужно предпринимать радикальных действий, пожалуйста.

Послушай меня. Мне кажется ты хороший человек. Ты знаешь, как у вас это происходит в России — у вас там такое же дерьмо. Неуважение — это неуважение. Кому-то придется за это ответить.

Да, но не делай ничего такого сам.

Ха-ха, ладно. Знаешь что? Я послушаю тебя. Но ты должна понять, как долго это уже продолжается.

Но не нужно из-за этого становиться плохим, злым человеком, сколько бы это ни продолжалось.

Что значит плохим? Что такое зло? Физическая расправа? Или когда кто-то оставляет тебя голодным? По мне, физическая расправа — это положительная вещь, потому что ты можешь оправиться от этого.

Нет, не физическая расправа. Я имею в виду предательство и подлость.

Но разве я предал их?

Нет, ты не предал их, и не надо этого делать.

Но я был верным другом! Сколько можно быть комнатной собачкой и жрать объедки и выслушивать вранье? Посмотри на это с другой стороны, представь, что речь об отношениях. Если твой парень врет тебе каждый день, ты же не захочешь быть с ним?

Да, но я не стану отвечать тем же.

Да, ты не будешь давать ему пощечину. (Смеется.) Ладно, знаешь что, я не буду никому давать пощечину.

И будь осторожнее, ладно?

Да, ладно, я понял тебя. Я буду осторожнее. Знаешь, ты нажала на какую-то кнопку безумия, сама того не понимая. Я понимаю, что ты не специально, но это очень дерьмовое чувство — теперь я просто не могу наслаждаться победой.

Прости, пожалуйста. Мне чертовски жаль.

К черту этих уродов.