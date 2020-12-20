Рэпер Гнойный рассказал о двух месяцах в психбольнице

Рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) два месяца провел в психиатрической клинике из-за переживаний по поводу несчастной любви. Об этом он рассказал в фильме «Гнойный. Исповедь».

По словам музыканта, он тяжело переживал расставание с девушкой, стал одержим ей и даже создал в доме «музей памяти» с ее вещами. На лечение его направил друг, рэпер Андрей Замай.

В психбольнице Машнов «приходил в себя» два месяца. «Самое главное, я совсем без таблеток прошел весь этот путь», — сказал он, уточнив, что для исцеления вел разговоры с богом.

После выхода из лечебницы молодой человек тут же пошел в свой «музей памяти», чтобы проверить свою реакцию. Рэпер признал, что почувствовал разницу. «Это уже не та боль, а какое-то более спокойное состояние, в котором можно немножко прикоснуться к тому счастью», — пояснил Гнойный.

Он добавил, что во время внутренних диалогов услышал голос в голове, который посоветовал ему прекратить заниматься рэпом. «И все, я в тот момент решил: хорошо, я последую воле творца», — вспоминал Машнов.

Артист заявил, что намерен закончить музыкальную карьеру и дописал свой самый последний альбом. При этом пока он не знает, чем займется дальше.

Гнойный стал известным после рэп-баттла с Оксимироном (Мирон Федоров) в августе 2017-го. Гнойный одержал победу со счетом 5:0.