Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Рэпер Гнойный, также известный под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, получил известность из-за знания романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

Представитель РПЦ, убеждая слушателей читать произведения русских классиков, заявил, что увлечение литературой становится важным конкурентным преимуществом современных студентов.

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«Они сейчас увлекаются рэп-баттлами. И там есть рэпер Гнойной. Одно из его прозвищ это "Соня Мармеладова". Юноша читал! И, может быть, он стал знаменитым рэпером не потому, что он ловко матерится, а потому, (...) что он еще и читал Достоевского?» — задался вопросом Легойда.

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров). Баттл состоялся в Санкт-Петербурге в августе 2017-го. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.

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