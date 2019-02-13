Рэпер Гнойный накормил бабушек

СЛАВА КПСС / YouTube

Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, опубликовал ролик «Подари бабушке антихайп», в котором попросил зрителей быть тимуровцами и помогать пенсионерам. Видео опубликовано на YouTube-канале «Слава КПСС».

На видео рэпер приходит в супермаркет, оплачивает покупки пожилых людей и просит их не стесняться и приобрести побольше еды. Потом музыкант набирает целую тележку капусты, молока, моркови, сыра и других товаров, параллельно придумывая такие рифмы, как «белый кочан — ровный пацан» и «продал преролл — купил макарон». После этого Машнов отвозит продукты в церковь.

Затем он приходит в аптеку, встает рядом с кассой и предлагает дедушкам и бабушкам оплатить им лекарства. Он напоминает, что «сделать доброе дело буквально ничего не стоит».

В ролике Гнойный просит зрителей рассказать о том, какие добрые дела они делали, и призывает их перебороть неловкость и помогать старикам. Он напоминает, что улыбка «на старческом личике» стоит гораздо больше, чем «грязные бумажки». «Сделаем лучше этот мирок, антихайп, браток!» — заявляет рэпер в конце видео.

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