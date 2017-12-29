Гнойный предстал в образе президента России

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Рэп-исполнитель Слава КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин) выпустил клип на композицию «Владимир Путин».

В клипе рэпер сравнивает себя с российским лидером. Также в треке Славы КПСС упоминается оппозиционер Алексей Навальный, которого он сравнил с персонажами «Спокойной ночи, малыши!» Хрюшей и Степашкой.

«Молодым Владимиром Путиным в русском рэпе» Слава КПСС объявил себя в ноябре на баттле «Рвать на битах» петербургской площадки SlovoSPB.

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