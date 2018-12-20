Рэпер Гнойный швырнул карлика

Юрий Хованский / YouTube

Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, подрался с карликом в ролике видеоблогера Юрия Хованского. Клип опубликован на YouTube.

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Гнойный назвал своего соперника Эльдаром, намекая на блогера Эльдара Джарахова, которого рэпер ранее обвинил в краже идеи музыкального клипа. Машнов продемонстрировал, как нужно противодействовать «попыткам мелких воришек присвоить интеллектуальную собственность» и бросил противника на пол.

В июне Гнойный записал дисс на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором назвал музыканта шлюхой и поиздевался над его разводом с женой Матильдой.

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