«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»

Поклонников рэпа немало удивило, что Гнойный, выступавший против мейнстрима, пошел на телевидение, тем более развлекательное. «Я пришел на ТВ для того, чтобы люди, которых отвергает нежизнеспособная, мертвая поп-формация, тоже имели шанс на успех», — оправдывается рэп-исполнитель. «Лента.ру» понаблюдала за тем, как СТС пытается войти в последний вагон уходящего поезда с надписью «хайп», превратив бывшего сисадмина в музыкального эксперта.

Сегодня мы с тобой хайпуем

В августе 2017 года страна сошла с ума. Внезапно выяснилось, что в России есть самобытный рэп, который не только кого-то интересует, но и является предметом жарких дискуссий. Оказалось, что молодежь плотно подсела на рэп-баттлы, общается на непонятном языке, и, внезапно, мыслит совершенно иными категориями. В массы бурным потоком хлынуло «пошумим», «раунд», «рил ток», все заговорили про панчи и вознесли «хайп» до уровня проблемы национальной важности.

Зрелище казалось смешным и нелепым, учитывая, что рэп-баттлы в России не были новым явлением. Баттлы довольно давно стабильно собирали миллионы просмотров на YouTube, молодежь спорила. Да и организаторы рэп-боев научились «поднимать» на них неплохие деньги.

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Хайп всероссийского масштаба поднялся вокруг баттлов после поединка Оксимирона с человеком, известным как Гнойный или Слава КПСС — Вячеславом Машновым. Оксимирон — популярный и известный рэпер, считавшийся лучшим баттл-рэпером страны — проиграл Машнову, который на фоне дерзкого и подкованного Оксимирона всегда смотрелся как-то по-мещански. В надежде подтянуть молодую аудиторию (вечная головная боль телеканалов, находящихся в постоянном поиске способов заставить включить телевизор не только стариков и домохозяек), участников баттла потащили на федеральные каналы. И если Оксимирон от новой славы отказался (рэпер не посетил ни одного шоу), то Гнойный воспользовался ей в полной мере: побывал у Юрия Дудя, как мог поразмышлял о музыке на канале «Культура», а недавно вместе с Филиппом Киркоровым стал членом жюри вокального конкурса «Успех» на СТС. В начале ноября, когда ажиотаж вокруг Оксимирона и Гнойного стих, состоялась премьера «Успеха».

Гнойный агрит Киркорова

По задумке авторов, шоу «Успех» должно доказать, что «стать суперзвездой возможно и без поддержки известного лейбла». Под суперзвездой, вероятно, подразумевается Машнов, который низверг с пьедестала всесильного Оксимирона. В рекламной кампании, сопровождавшей запуск шоу, эту тему развили: судя по промороликам, теперь Гнойный должен «уронить» самого короля эстрады — Филиппа Киркорова. Вместе они сидят в жюри «Успеха» и вся программа сосредоточена вокруг пререканий, часто притянутых за уши. Помимо Киркорова и Гнойного, в жюри заседает певица Нюша, которая обычно выступает посредником в их стычках.

Гнойному отведена роль свободного художника, презирающего эстраду и подначивающего Киркорова. К примеру, Гнойный, которого поп-король называет Слава и на «вы», пытается вывести его на эмоции, постоянно напоминая о давнем хите «Зайка моя». Назойливость Гнойного раздражает Киркорова и в какой то момент, во время спора о важности рифм, обладатель 20 статуэток «Золотой граммофон» произносит: «Господи боже мой. У тебя какие-то психологические проблемы с этой песней. Либо ты зайцев ***, либо они тебя».

Гнойный пытается шутить. Например, по поводу связи имени и фамилии конкурсанта Дана Розина с японским анимэ «Наруто». Члену жюри не понравилось, что пришедший на шоу молодой человек — москвич. У окружающих это вызвало небольшое недоумение.

«Вообще видно, что ты москвич. Так на тебе рубашечка небрежно на одну пуговицу застегнута», — начал Гнойный. «А что, это плохо, что ли?» — интересуется Киркоров. «Да нет, ничего плохого. Просто вот я вижу человека с детства окружают успешные люди». Гнойный раздраженно попытался выяснить, на что лощеный конкурсант готов пойти ради успеха. До конфликта дело не дошло. «А что, плохо, что ли, что он москвич?» — поинтересовался Киркоров. «Да, конечно», — говорит рэпер. «Слава, а вы откуда сами?». «С Хабаровска», — вальяжно отвечает рэпер.

«Если надо кого-то отпеть в доску, я отпою».

Гнойный отрабатывает свой образ. Он испытывает пришедших на проект поп-исполнителей разными вариациями вопроса «а на что ты готов ради успеха», пробует выбить их из колеи. Получается не всегда. Так случилось с Арсеном Джалавяном, исполнившим песню Елены Ваенги. Отвечая на вопрос Гнойного, сможет ли он выступить на похоронах, тот ответил, что «если надо кого-то отпеть в доску, я отпою».

Затем в рэпере проснулся добрый коуч, который посоветовал Арсену не слушать никого вокруг и поступать только по собственному разумению. «А я как раз себя слушаю», — возразил тот, вероятно, сомневаясь в квалификации ментора. Но Гнойный не унимался.

А здесь Гнойный демонстрирует способность раскрыть потенциал артиста.

«Империю строишь, да? Был у нас тут один, знаешь, как он закончил»

Атмосфера сгущается, когда на сцену выходит рэпер Валерий Текель, который, по его словам, писал музыку для песни «Касты». Текель пришел на проект (ранее он приобщиться к проекту попопулярнее — «Дому-2») с собственной композицией, говорит, что не боится Гнойного и будет «стелить жестко».

Машнов прислушивался к коллеге и остался недоволен. «Я тут внимательно слушал твой текст. Империю строишь, да? Был у нас тут один, который империю строил. Знаешь, как он закончил», — вероятно, намекая на Оксимирона, который читал свои стихи про необходимость строить империю в рекламе Reebok, с упоением произносит Гнойный.

Эксперту исполнитель не понравился. Он счел его ненастоящим, «насплошь искусственным конструктом», и упрекнул в том, что тот его не удивил.

Видно, что СТС тщательно готовился в выводу рэпера на сцену. У Текеля была миссия — стать поводом для ликбеза о том, что такое рэп и в каком состоянии это направление находится в России. Вере Брежневой даже подготовили специальный текст, в котором ведущая объясняет, что рэп сейчас настолько популярен, что Оксимирон и Тимати собирают целые «Олимпийские». Оксимирон такому соседству едва ли обрадовался бы.

«И впервые в нашем проекте звучит рэп — самая популярная музыка наших дней», — начинает Брежнева интонацией советского диктора, переодетого в откровенное мини цвета металлик.

Другой «рэперок» тоже пришелся Гнойному не по вкусу. «У меня есть слабость: люблю смотреть, как плохие рэперы батлятся», — объявил он, надев черные очки и предложив новому участнику побатлиться с Текелем.

Зато главному по панчам на СТС, кажется, понравилась Ксения Рассомахина, исполнившая собственную песню. Первым делом Гнойный поинтересовался, что за мужчина активнее всего болел за нее, а затем задал свой любимый и довольно избитый вопрос: любит ли она Иосифа Бродского (стихи Оксимирона нередко сравнивают с поэзией Бродского — прим. «Ленты.ру»).

Девушка принялась перечислять любимых поэтов, а когда дошла до Веры Полозковой, наткнулась на пренебрежение специалиста по рэпу. «Никакой особенного по тексту я не заметил, а учитывая, что вам нравится Вера Полозкова... В общем для меня все понятно», — ехидно отозвался автор песен «Фиксики», «Канапля Пих Пох» и «Сука не нужна».

Рассомахина пропустили на следующий этап при условии, что она напишет песню про феминизм.

Организаторы шоу решили быть верными концепции до конца, а потому в финале шоу устроили что-то наподобие баттла. Дело в том, что на программу пришел не кто-нибудь, а сын Юрия Лозы, оперный певец, баритон Олег Лоза. Ему не хватило места в команде, которая продолжит участвовать в проекте дальше, поэтому ему предложили вызвать на поединок одного из уже прошедших в следующий тур исполнителей. Выбор Лозы пал на Текеля. Последний выбрал для баттла песню «Касты» «Сочиняй мечты». И очень зря, потому что привередливому рэп-эксперту не понравилась ни музыка, ни слова этой песни. Да и вообще — Влади уже не тот, заключил он.

Решить судьбу конкурсантов предложили зрителям студии. 49 процентов против 51 за Лозу. Рэп проиграл.