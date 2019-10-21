Олег Монгол и Гнойный сразились в танцевальном рэп-баттле

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов, также известный как Гнойный) и видеоблогер Олег Монгол стали участниками танцевального рэп-баттла. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «КУБОК МЦ».
В поединке также приняли участие хип-хоп-исполнители Fallen MC (Иван Светло) и Zip.Zipulia (Андрей Миронов). Исполнители зачитали куплеты, после чего стали танцевать. Судьей состязания выступила хип-хоп-исполнительница Айза Анохина, которая отдала победу Олегу Монголу и Zip.Zipulia. «Для меня, конечно, большая честь судить столь мировой баттл. Я очень надеюсь, что мне это не приснилось сегодня. Но, конечно же, тут очевидно, кто победитель», — отметила она.
В феврале Гнойный накормил бабушек в супермаркете.
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