На несанкционированную акцию в центре Москвы собрались около 300 человек

Около 300 человек собрались на несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности.

Уточняется, что примерно 100 человек находятся у станции метро «Красные ворота», еще 200 — у «Сухаревской». Полиция и ОМОН массово задерживают участников акции, некоторые из них оказывают сопротивление силовикам. Среди задержанных — журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, но его уже отпустили.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил о закрытии станций «Красные ворота» и «Сухаревская». Помимо них недоступны на вход и выход станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

31 января в разных городах России проходят новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».