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В центре Москвы начались задержания возможных участников несогласованной акции

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В центре Москвы начались задержания возможных участников несогласованной акции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько человек были задержаны, так как находились в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, стражи порядка выборочно задерживают подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы. Людей с большими сумками вежливо просят показать их для досмотра.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы семь станций метро — Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город — закрыли на вход и выход. Кроме того, в центре Москвы введут ограничения для пешеходов в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях.

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше»

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