В несанкционированной акции во Владивостоке приняли участие около 60 человек

В несанкционированной акции во Владивостоке приняли участи около 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По информации агентства, изначально участники акции собрались на центральной площади города, однако сотрудники ОМОН пресекли мероприятие, после чего активисты направились на набережную Спортивной гавани, где продолжали несанкционированный митинг.

Как сообщалось ранее, несанкционированные акции завершились в Хабаровске. Там, по данным МВД, задержали 13 человек.

Подобные несанкционированные акции проходили в стране 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).